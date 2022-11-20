Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге - фото 1Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге - фото 2

Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бра Аллен, венге хром
Бра Аллен, венге хром
Следующий Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый
Бра Аллен, венге хром

Характеристики товара

Описание

Светодиодный подвесной светильник Паркер коричневого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12Вт, световой поток 960Лм, освещаемая площадь около 3,5м². Предустановлено 4 режима освещения для управления обычным настенным выключателем.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток960 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветкоричневый, белый

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Люстра Miraggio 4, произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
Оптовая цена
9

Люстра Miraggio 4

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Люстра Monile 6, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
7

Люстра Monile 6

В наличии 27 шт.
Люстра Найроби, хром матовый, 5 лампНастоящее фото товара Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
8

Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
16 39054
34 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Люстра Кингстон, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена
11

Люстра Кингстон, золото

Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 9 лампНастоящее фото товара Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 9 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
15

Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 9 ламп

Другие товары из разделасветодиодное освещение
Настоящее фото товара Торшер Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
14

Торшер Ровена

Торшер Светодиодный ГуффинНастоящее фото товара Торшер Светодиодный Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Торшер Светодиодный Гуффин

Люстра потолочная светодиодная с пультом СтарлайтНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт