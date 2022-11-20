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Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый - фото 1Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый - фото 2

Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый

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Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге
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Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге

Характеристики товара

Описание

Светодиодный подвесной светильник Паркер белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном квадратной формы. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 15Вт, световой поток 1200Лм, освещаемая площадь около 4,5м². Предустановлено 4 режима освещения для управления обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность15 Вт
  • Световой поток1200 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь4.5 кв. м.
  • Цветбелый

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