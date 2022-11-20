Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота370/1180 мм
- Ширина840 мм
- Материалметалл
- Количество ламп12
- Мощность480 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
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