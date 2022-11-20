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Подвесной светильник Риволи, алюминий - фото 1Подвесной светильник Риволи, алюминий - фото 2

Подвесной светильник Риволи, алюминий

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Характеристики товара

Описание

Одинарный подвес Риволи. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Провод подвеса прозрачный витой. Плафон стеклянный двойной. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Тип крепления – планка. В светильнике используется лампа с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Модель отлично подойдет в помещения, оформленные в современном стиле. Будет прекрасно выглядеть над столом или стойкой бара.

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Основные характеристики

  • Высота220/1340 мм
  • Ширина110 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность75 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый, прозрачный

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