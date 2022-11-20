Характеристики товара
Описание
Одинарный подвес Риволи. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Провод подвеса прозрачный витой. Плафон стеклянный двойной. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Тип крепления – планка. В светильнике используется лампа с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Модель отлично подойдет в помещения, оформленные в современном стиле. Будет прекрасно выглядеть над столом или стойкой бара.
Основные характеристики
- Высота220/1340 мм
- Ширина110 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность75 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь3.5 кв. м.
- Цветбелый, прозрачный