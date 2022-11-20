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Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром - фото 1Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром - фото 2Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром - фото 3Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром - фото 4

Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр 12см, Высота 45-105см, Белое выдувное стекло

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Мощность75 Вт

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