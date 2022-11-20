Подвесной светильник Шар Жирардо 12 см, 10 теплых белых LED ламп, стекло, на батарейках

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник Шар Жирардо 12 см, 10 теплых белых LED ламп, стекло, на батарейках

5
1 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая
Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая
Следующий Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см
Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см

Характеристики товара

Описание

Светящийся новогодний шар станет потрясающим украшением праздничного убранства и наполнит его мягким и уютным сиянием огней, сказочными светлячками поселившимися внутри чудесной сферы, что так напоминает идеально гладкий морозный снежок. Он дополнен воздушным белым пухом, от чего смотрится особенно изящно и нежно. Такой интерьерный светильник наполнит комнату волшебной атмосферой.

Характеристики:

Диаметр: 12 см.
Материал: стекло.
Подсветка: 10 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Длина провода до батареечного блока: 50 см, прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип ААА (в комплект не входят).
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается, а на следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Для использования в помещении.
Вес: 0.18 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0026 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.18 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр120 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Attica 30, коричневый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Кашпо Attica 30, коричневый гранит

Настоящее фото товара Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
12

Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый

Бочонок винограда ХаматНастоящее фото товара Бочонок винограда Хамат, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
8

Бочонок винограда Хамат

Настоящее фото товара Стойка Асель, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
11

Стойка Асель

Настоящее фото товара Стойка Новогодняя туя Арин, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
14

Стойка Новогодняя туя Арин

Фитостойка Луара осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока Сенди

Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32Настоящее фото товара Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
14

Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32

Другие товары из раздела

Набор стеклянных шаров Ла Браншетт Перле 10 см, 2 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Ла Браншетт Перле 10 см, 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
5

Набор стеклянных шаров Ла Браншетт Перле 10 см, 2 шт

Настоящее фото товара Набор елочных украшений Прованский Луг 11 см, 4 шт, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Набор елочных украшений Прованский Луг 11 см, 4 шт, стекло

Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 смНастоящее фото товара Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 см, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
12

Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 см

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Chateau de Ferrette 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Набор стеклянных шаров Chateau de Ferrette 8 см, 12 шт

Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стеклоНастоящее фото товара Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
6

Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стекло

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
8

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см