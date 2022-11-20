Светящийся новогодний шар станет потрясающим украшением праздничного убранства и наполнит его мягким и уютным сиянием огней, сказочными светлячками поселившимися внутри чудесной сферы, что так напоминает идеально гладкий морозный снежок. Он дополнен воздушным белым пухом, от чего смотрится особенно изящно и нежно. Такой интерьерный светильник наполнит комнату волшебной атмосферой.
Характеристики:
Диаметр: 12 см.
Материал: стекло.
Подсветка: 10 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Длина провода до батареечного блока: 50 см, прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип ААА (в комплект не входят).
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается, а на следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Для использования в помещении.
Вес: 0.18 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0026 м3
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Бочонок винограда Хамат
Стойка Асель
Стойка Новогодняя туя Арин
Фитостойка Луара осока Сенди
Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
Набор стеклянных шаров Ла Браншетт Перле 10 см, 2 шт
Набор елочных украшений Прованский Луг 11 см, 4 шт, стекло
Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 см
Набор стеклянных шаров Chateau de Ferrette 8 см, 12 шт
Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стекло
Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см