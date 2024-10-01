Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник “Либерти” – обладает классическим колоколообразным плафоном из прочного стекла, который гармонично сочетается с металлическим каркасом. Каркас, канделябры и рукава для свечей светильника “Либерти” отделаны теплой золотой поталью, который создаёт эффект изысканной отделки. Это придает светильнику уникальный и привлекательный вид, который позволяет ему идеально вписаться в различные интерьерные решения. Стиль светильника “Либерти” можно охарактеризовать как современный с элементами классического американского дизайна. Он сочетает в себе элегантность и изысканность, что создает атмосферу тепла и комфорта в любом помещении. Данный подвесной светильник идеально подойдет для освещения гостиной, столовой или спальни. Он будет прекрасным и стильным дополнением к любому интерьеру, придавая ему особую атмосферу и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Диаметр250 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- ЦокольE14
- Длина цепи1500 мм
- Цветзолотой