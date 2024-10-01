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Подвесной светильник "Сити" - фото 1

Подвесной светильник "Сити"

Артикул: CH-048-879
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник “Либерти” – обладает классическим колоколообразным плафоном из прочного стекла, который гармонично сочетается с металлическим каркасом. Каркас, канделябры и рукава для свечей светильника “Либерти” отделаны теплой золотой поталью, который создаёт эффект изысканной отделки. Это придает светильнику уникальный и привлекательный вид, который позволяет ему идеально вписаться в различные интерьерные решения. Стиль светильника “Либерти” можно охарактеризовать как современный с элементами классического американского дизайна. Он сочетает в себе элегантность и изысканность, что создает атмосферу тепла и комфорта в любом помещении. Данный подвесной светильник идеально подойдет для освещения гостиной, столовой или спальни. Он будет прекрасным и стильным дополнением к любому интерьеру, придавая ему особую атмосферу и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • ЦокольE14
  • Длина цепи1500 мм
  • Цветзолотой

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