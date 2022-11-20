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Подвесной светильник Spring - фото 1

Подвесной светильник Spring

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Диаметр650 мм
  • Материалметалл
  • Мощность240 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветзолотой

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