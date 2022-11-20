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          Фотография Подвесной светильник Стэрия боковое свечение от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Стэрия боковое свечение

          4.3
          Оптовая цена
          от 24 790 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
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          Подвесной светильник Стэрия боковое свечение
          Подвесной светильник Стэрия боковое свечение
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED


          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Свечение Размер, мм Мощность, Вт Стоимость
          В одну сторону D422 59 33050
          В одну сторонуD515 74 35200
          В одну сторонуD608 88 39990
          В одну сторонуD701 103 63700
          В одну сторонуD794 118 72050
          В одну сторонуD887 13279190
          В одну сторонуD980 154 89700
          В две стороны D422 33 24790
          В две стороны D515 40 26400
          В две стороны D608 48 29990
          В две стороны D701 55 47790
          В две стороны D794 63 54050
          В две стороны D887 70 59400
          В две стороныD980 7767290

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