Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
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Материал: металл, акрил
Источник света: LED
|Свечение
|Размер, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|В одну сторону
|D422
|59
|33050
|В одну сторону
|D515
|74
|35200
|В одну сторону
|D608
|88
|39990
|В одну сторону
|D701
|103
|63700
|В одну сторону
|D794
|118
|72050
|В одну сторону
|D887
|132
|79190
|В одну сторону
|D980
|154
|89700
|В две стороны
|D422
|33
|24790
|В две стороны
|D515
|40
|26400
|В две стороны
|D608
|48
|29990
|В две стороны
|D701
|55
|47790
|В две стороны
|D794
|63
|54050
|В две стороны
|D887
|70
|59400
|В две стороны
|D980
|77
|67290