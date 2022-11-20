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          Фотография Подвесной светильник Стэрия композиция от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Стэрия композиция

          5
          Оптовая цена
          от 26 690 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
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          Подвесной светильник Стэрия композиция
          Подвесной светильник Стэрия композиция
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED


          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Версия, профиль Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          Обычная версия, проф. 45 мм D980/794/608/422 109 99190
          Обычная версия, проф. 45 мм D980/701/422 81 77560
          Обычная версия, проф. 45 мм D908/794 68 69310
          Обычная версия, проф. 45 мм D608/422 40 26690
          Обычная версия, проф. 40 мм D980/794/608/422 109 89050
          Обычная версия, проф. 40 мм D980/701/422 81 70950
          Обычная версия, проф. 40 мм D908/794 68 62390
          Обычная версия, проф. 40 мм D608/422 40 26690
          Усиленная версия, проф. 45 мм D980/794/608/422 206 128320
          Усиленная версия, проф. 45 мм D980/701/422 154 104150
          Усиленная версия, проф. 45 мм D908/794 133 90650
          Усиленная версия, проф. 45 мм D608/422 73 37690
          Усиленная версия, проф. 40 мм D980/794/608/422 206 118450
          Усиленная версия, проф. 40 мм D980/701/422 154 96290
          Усиленная версия, проф. 40 мм D908/794 133 83710
          Усиленная версия, проф. 40 мм D608/422 73 34750

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