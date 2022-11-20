Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
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Материал: металл, акрил
Источник света: LED
|Версия, профиль
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|Обычная версия, проф. 45 мм
|D980/794/608/422
|109
|99190
|Обычная версия, проф. 45 мм
|D980/701/422
|81
|77560
|Обычная версия, проф. 45 мм
|D908/794
|68
|69310
|Обычная версия, проф. 45 мм
|D608/422
|40
|26690
|Обычная версия, проф. 40 мм
|D980/794/608/422
|109
|89050
|Обычная версия, проф. 40 мм
|D980/701/422
|81
|70950
|Обычная версия, проф. 40 мм
|D908/794
|68
|62390
|Обычная версия, проф. 40 мм
|D608/422
|40
|26690
|Усиленная версия, проф. 45 мм
|D980/794/608/422
|206
|128320
|Усиленная версия, проф. 45 мм
|D980/701/422
|154
|104150
|Усиленная версия, проф. 45 мм
|D908/794
|133
|90650
|Усиленная версия, проф. 45 мм
|D608/422
|73
|37690
|Усиленная версия, проф. 40 мм
|D980/794/608/422
|206
|118450
|Усиленная версия, проф. 40 мм
|D980/701/422
|154
|96290
|Усиленная версия, проф. 40 мм
|D908/794
|133
|83710
|Усиленная версия, проф. 40 мм
|D608/422
|73
|34750