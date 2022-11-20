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          Фотография Подвесной светильник Стэрия мосс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Стэрия мосс

          4.7
          Оптовая цена
          от 29 290 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Стэрия мосс
          Подвесной светильник Стэрия мосс
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          Характеристики товара

          Описание

          Совмещая в себе свет и частичку природы, светильник Стэрия, декорированный с мхом, создает уютную и приятную атмосферу.

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED


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          Варианты размеров

          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          D422 16 29290
          D515 20 33190
          D608 24 39570
          D701 28 48150
          D794 31 52990
          D887 35 63750
          D980 39 69850

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