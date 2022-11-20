Характеристики товара
Описание
Совмещая в себе свет и частичку природы, светильник Стэрия, декорированный с мхом, создает уютную и приятную атмосферу.
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
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Совмещая в себе свет и частичку природы, светильник Стэрия, декорированный с мхом, создает уютную и приятную атмосферу.
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|D422
|16
|29290
|D515
|20
|33190
|D608
|24
|39570
|D701
|28
|48150
|D794
|31
|52990
|D887
|35
|63750
|D980
|39
|69850