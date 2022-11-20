Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
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Материал: металл, акрил
Источник света: LED
|Версия/ профиль, мм
|Размер, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|Обычная версия, 45
|D422 h65
|8
|10920
|Обычная версия, 45
|D515 h65
|10
|11520
|Обычная версия, 45
|D608 h65
|12
|12450
|Обычная версия, 45
|D701 h65
|13
|16090
|Обычная версия, 45
|D794 h65
|16
|18050
|Обычная версия, 45
|D887 h65
|17
|19410
|Обычная версия, 45
|D980 h65
|19
|20650
|Обычная версия, 40
|D422 h35
|8
|8590
|Обычная версия, 40
|D515 h35
|10
|8890
|Обычная версия, 40
|D608 h35
|12
|9500
|Обычная версия, 40
|D701 h35
|13
|11990
|Обычная версия, 40
|D794 h35
|16
|13350
|Обычная версия, 40
|D887 h35
|17
|14260
|Обычная версия, 40
|D980 h35
|19
|15160
|Усиленная версия, 45
|D422 h65
|15
|9790
|Усиленная версия, 45
|D515 h65
|18
|10360
|Усиленная версия, 45
|D608 h65
|22
|13010
|Усиленная версия, 45
|D701 h65
|25
|16510
|Усиленная версия, 45
|D794 h65
|29
|18390
|Усиленная версия, 45
|D887 h65
|32
|19610
|Усиленная версия, 45
|D980 h65
|36
|20830
|Усиленная версия, 40
|D422 h35
|15
|12290
|Усиленная версия, 40
|D515 h35
|18
|13190
|Усиленная версия, 40
|D608 h35
|22
|16350
|Усиленная версия, 40
|D701 h35
|25
|21100
|Усиленная версия, 40
|D794 h35
|29
|23650
|Усиленная версия, 40
|D887 h35
|32
|25360
|Усиленная версия, 40
|D980 h35
|39
|26950