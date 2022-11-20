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          Фотография Подвесной светильник Стэрия полукруг от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Стэрия полукруг

          4.5
          Оптовая цена
          от 8 590 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Стэрия полукруг
          Подвесной светильник Стэрия полукруг
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          Подвесной светильник Стэрия с зеркалом

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED


          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Версия/ профиль, мм Размер, мм Мощность, Вт Стоимость
          Обычная версия, 45 D422 h65 8 10920
          Обычная версия, 45 D515 h65 10 11520
          Обычная версия, 45 D608 h65 12 12450
          Обычная версия, 45 D701 h65 13 16090
          Обычная версия, 45 D794 h65 16 18050
          Обычная версия, 45 D887 h65 17 19410
          Обычная версия, 45 D980 h65 19 20650
          Обычная версия, 40 D422 h35 8 8590
          Обычная версия, 40 D515 h35 10 8890
          Обычная версия, 40 D608 h35 12 9500
          Обычная версия, 40 D701 h35 13 11990
          Обычная версия, 40 D794 h35 16 13350
          Обычная версия, 40 D887 h35 17 14260
          Обычная версия, 40 D980 h35 19 15160
          Усиленная версия, 45 D422 h65 15 9790
          Усиленная версия, 45 D515 h65 18 10360
          Усиленная версия, 45 D608 h65 22 13010
          Усиленная версия, 45 D701 h65 25 16510
          Усиленная версия, 45 D794 h65 29 18390
          Усиленная версия, 45 D887 h65 32 19610
          Усиленная версия, 45 D980 h65 36 20830
          Усиленная версия, 40 D422 h35 15 12290
          Усиленная версия, 40 D515 h35 18 13190
          Усиленная версия, 40 D608 h35 22 16350
          Усиленная версия, 40 D701 h35 25 21100
          Усиленная версия, 40 D794 h35 2923650
          Усиленная версия, 40 D887 h35 32 25360
          Усиленная версия, 40 D980 h35 39 26950

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