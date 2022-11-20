Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
Скачайте предложение по этому товару
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
|Версия/ профиль, мм
|Размер, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|Обычная версия, 45
|D422 h65
|16
|17490
|Обычная версия, 45
|D515 h65
|20
|20250
|Обычная версия, 45
|D608 h65
|24
|22920
|Обычная версия, 45
|D701 h65
|28
|28350
|Обычная версия, 45
|D794 h65
|35
|33350
|Обычная версия, 45
|D887 h65
|35
|37790
|Обычная версия, 45
|D980 h65
|39
|44990
|Обычная версия, 45
|D1200 h65
|48
|61910
|Обычная версия, 45
|D1500 h65
|59
|82090
|Усиленная версия, 45
|D422 h65
|29
|20650
|Усиленная версия, 45
|D515 h65
|36
|24150
|Усиленная версия, 45
|D608 h65
|44
|29750
|Усиленная версия, 45
|D701 h65
|51
|35190
|Усиленная версия, 45
|D794 h65
|59
|40890
|Усиленная версия, 45
|D887 h65
|66
|45990
|Усиленная версия, 45
|D980 h65
|74
|51210
|Усиленная версия, 45
|D1200 h65
|91
|69750
|Усиленная версия, 45
|D1500 h65
|114
|93820