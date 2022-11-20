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          Фотография Подвесной светильник Стэрия с зеркалом от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Стэрия с зеркалом

          4.6
          Оптовая цена
          от 17 490 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Стэрия с зеркалом
          Подвесной светильник Стэрия с зеркалом
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED


          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Версия/ профиль, мм Размер, мм Мощность, Вт Стоимость
          Обычная версия, 45 D422 h65 16 17490
          Обычная версия, 45 D515 h65 20 20250
          Обычная версия, 45 D608 h65 24 22920
          Обычная версия, 45 D701 h65 28 28350
          Обычная версия, 45 D794 h65 35 33350
          Обычная версия, 45 D887 h65 35 37790
          Обычная версия, 45 D980 h65 39 44990
          Обычная версия, 45 D1200 h65 48 61910
          Обычная версия, 45D1500 h655982090
          Усиленная версия, 45 D422 h65 29 20650
          Усиленная версия, 45 D515 h65 36 24150
          Усиленная версия, 45 D608 h65 44 29750
          Усиленная версия, 45 D701 h65 5135190
          Усиленная версия, 45 D794 h65 59 40890
          Усиленная версия, 45 D887 h65 66 45990
          Усиленная версия, 45 D980 h65 74 51210
          Усиленная версия, 45 D1200 h65 91 69750
          Усиленная версия, 45
          		D1500 h6511493820

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