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Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 1Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 2Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 3Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 4Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 5Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром - фото 6

Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник выполнен из трех независимых подвесов, фиксирующихся на одном креплении, с возможностью регулировки высоты каждого в отдельности. Такое конструктивное решение позволяет создавать различные дизайны светильника, фиксируя разную высоту подвески плафонов. Вариаций огромное множество – все три плафона на разной высоте хаотично, или поступательно лесенкой, или же центральный плафон ниже, крайние повыше. Всё зависит от вашего интерьера и личных предпочтений. Регулировку произвести можно перед установкой светильника на потолок. Регулировка подвесов позволяет монтировать их на высоту до 105 сантиметров, или наоборот, укорачивать до минимальной высоты - 45 сантиметров от потолка. Необычным дизайном выделяется плафон. Прозрачная внешняя часть оформлена декоративным узором, внутренняя часть плафона полупрозрачная. За счёт этого свет от подвеса яркий, но очень мягкий. Патроны из термостойких материалов выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, площадь освещения составляет 12 кв. м. а энергосберегающие, или светодиодные лампы можно использовать любой яркости что позволит вам осветить большую площадь освещения. Серия выполнена в двух цветах – белый и хром, а также алюминий и хром, что облегчает возможность привязки по цветовой гамме к вашему дизайну. Тройной подвес с запасом освещает площадь до 11 квадратных метров.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина590 мм
  • Мощность75 Вт

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