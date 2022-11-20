Характеристики товара
Описание
Подвес выделяется необычным дизайном плафонов. Внешняя часть прозрачная с декоративным узором, внутренняя полупрозрачная, за счёт этого свет от подвеса яркий, но очень мягкий. Регулировка высоты подвеса позволяет монтировать его на высоту до 105 сантиметров, или если высота нужна минимальная – легко можно установить светильник в 45 сантиметрах от потолка. Данное конструктивное решение даёт возможность выбрать оптимальную и комфортную для Вас высоту подвеса. Качественные патроны из термостойких материалов выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а энергосберегающие или светодиодные лампы можно применять любой яркости. Серия поставляется в двух цветах – универсальный белый в сочетании с хромом, а также алюминий с хромом. Площадь освещения до 4 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина150 мм
- Мощность75 Вт