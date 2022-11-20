Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром - фото 1Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром - фото 2Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром - фото 3Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром - фото 4

Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Хром, красный
Подвесной светильник Хром, красный
Следующий Подвесной светильник Стоктон, Алюминий Хром
Подвесной светильник Хром, красный

Характеристики товара

Описание

Подвес выделяется необычным дизайном плафонов. Внешняя часть прозрачная с декоративным узором, внутренняя полупрозрачная, за счёт этого свет от подвеса яркий, но очень мягкий. Регулировка высоты подвеса позволяет монтировать его на высоту до 105 сантиметров, или если высота нужна минимальная – легко можно установить светильник в 45 сантиметрах от потолка. Данное конструктивное решение даёт возможность выбрать оптимальную и комфортную для Вас высоту подвеса. Качественные патроны из термостойких материалов выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а энергосберегающие или светодиодные лампы можно применять любой яркости. Серия поставляется в двух цветах – универсальный белый в сочетании с хромом, а также алюминий с хромом. Площадь освещения до 4 квадратных метров.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина150 мм
  • Мощность75 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подвесной светильник Irving №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Irving №1

В наличии 50 шт.
Cтол Tulip style, черный, D900Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
15

Cтол Tulip style, черный, D900

Стул Ally, античный бежевыйНастоящее фото товара Стул Ally, античный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
10

Стул Ally, античный бежевый

В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Стул Ува NS, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
14

Стул Ува NS, орех/ желтый

Стул Oliver велюр травянойНастоящее фото товара Стул Oliver велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99028
5 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Oliver велюр травяной

В наличии 46 шт.
Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
12

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

В наличии 2 шт.
Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден