Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Паркер
Стиль: Современный
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 250 мм
Высота: 250-1200 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 12 Вт
Освещаемая площадь: 3-5 кв.м
Цветовая температура: 3000-4000 К
Световой поток: 960 Lm
Арматура - Материал: Термостойкий полимер
Арматура - Цвет: Белый
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз
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