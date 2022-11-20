Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер

8 оценок

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Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер

4.5
2 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник

Коллекция: Паркер

Стиль: Современный

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 250 мм

Высота: 250-1200 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Мощность общая: 12 Вт

Освещаемая площадь: 3-5 кв.м

Цветовая температура: 3000-4000 К

Световой поток: 960 Lm

Арматура - Материал: Термостойкий полимер

Арматура - Цвет: Белый

Материал плафонов: Оптический полимер

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вниз

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