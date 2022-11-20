Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Вегас
Стиль: Современный / Модерн
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 70 мм
Высота: 550-1200 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 7 Вт
Освещаемая площадь: 1.5-2 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 455 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Кофейный
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх / Вниз