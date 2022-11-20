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Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный - фото 1

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник

Коллекция: Вегас

Стиль: Современный / Модерн

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 70 мм

Высота: 550-1200 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Мощность общая: 7 Вт

Освещаемая площадь: 1.5-2 кв.м

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 455 Lm

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Кофейный

Материал плафонов: Оптический полимер

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх / Вниз

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