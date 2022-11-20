Характеристики товара
Описание
Подвес Томми с одним плафоном. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет хром. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой, высота подвеса легко регулируется. В светильнике используется 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Площадь освещения около 2,5 кв. метров. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Подвесной светильник отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит над прикроватной тумбочкой, в зоне стола или над стойкой бара.
Основные характеристики
- Высота210/1180 мм
- Ширина150 мм
- Длина150 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- Световой поток600 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь2.5 кв. м.
- Цветсеребряный