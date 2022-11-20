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Подвесной светильник Томми, хром матовый - фото 1Подвесной светильник Томми, хром матовый - фото 2

Подвесной светильник Томми, хром матовый

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Характеристики товара

Описание

Подвес Томми с одним плафоном. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет матовый хром. Плафон стеклянный прозрачный в форме шара, высота подвеса легко регулируется. В светильнике используется 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Площадь освещения около 2,5 кв. метров. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Подвесной светильник отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит над прикроватной тумбочкой, в зоне стола или над стойкой бара.

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Основные характеристики

  • Высота210/1180 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветпрозрачный

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