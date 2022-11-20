Стиль исполнения: постмодерн
Количество источников света: 1
Материал плафона, подвесок: Металл
Тип лампы: накаливания, светодиодная
Тип цоколя: Е14
Напряжение сети: 111 В ~ 240 В
Цвет: Латунь
Тип выключателя: Настенный
Лампочки в комплекте: Нет
Площадь освещения: 3-5 м2
Диаметр: 14.0 (см)
Высота: 26.0 (см)
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