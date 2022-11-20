Подвесной светильник Tuba by Romatti

7 оценок

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Подвесной светильник Tuba by Romatti

4.6
19 490 ₽
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Подвесной светильник CIRQUE by Romatti
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Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: постмодерн

Количество источников света: 1

Материал плафона, подвесок: Металл

Тип лампы: накаливания, светодиодная

Тип цоколя: Е14

Напряжение сети: 111 В ~ 240 В

Цвет: Латунь

Тип выключателя: Настенный

Лампочки в комплекте: Нет

Площадь освещения: 3-5 м2

Диаметр: 14.0 (см)

Высота: 26.0 (см)

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