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Подвесной светильник V2720-PL Helen 1*LED*13W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной линейный светильник в классическом стиле. Прямоугольный плафон оснащен металлической сеткой, которая мягко рассеивает свет для создания комфортного освещения. В качестве источника света служат встроенные светодиоды мощностью 13 Вт и со световым потоком 700 Лм. Максимальная высота светильника составляет 120 см, при необходимости ее можно отрегулировать за счет подвесных тросов. Данная модель светильника идеально подойдет для освещения барной или обеденной зоны не только в доме, но в ресторанах и кафе.

  • Площадь освещения 5 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 13 Вт.
  • Общая мощность светильника 13 Вт.
  • Световой поток 700 Lm
  • Цветовая температура 3000 K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 64,5*8,5*10

Вес брутто: 1

Объем: 0,005

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

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