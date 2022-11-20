Характеристики товара
Описание
Подвесной линейный светильник в классическом стиле. Прямоугольный плафон белого цвета оснащен металлической сеткой, которая мягко рассеивает свет для создания комфортного освещения. В качестве источника света служат встроенные светодиоды мощностью 25 Вт и со световым потоком 1500 Лм. Максимальная высота светильника составляет 120 см, при необходимости ее можно отрегулировать за счет подвесных тросов. Данная модель светильника идеально подойдет для освещения барной или обеденной зоны не только в доме, но в ресторанах и кафе.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 25 Вт.
- Общая мощность светильника 25 Вт.
- Световой поток 1500 Lm
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 114*10,5*12
Вес брутто: 1,40
Объем: 0,014
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина65 мм
- Длина1100 мм
- Материалметалл
- Цветсерый