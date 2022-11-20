Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Hammilton выполнен в стиле хай-тек. Металлический плафон округлой формы с оригинальной стеклянной вставкой будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 10 Вт.
- Общая мощность светильника 10 Вт.
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24*20*24
Вес брутто: 0,850
Объем: 0,012
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Материалметалл
- Цветсеребряный