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Подвесной светильник V2751-3PL Hammilton 3*LED*30W

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из коллекции Hammilton выполнен в стиле хай-тек. Три металлических плафона округлой формы с оригинальной стеклянной вставкой будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 10 Вт.
  • Общая мощность светильника 30 Вт.
  • Цветовая температура 3000 K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 92*21*25

Вес брутто: 2,7

Объем: 0,048

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина195 мм
  • Материалметалл
  • Цветкоричневый, золотой

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