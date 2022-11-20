Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Hammilton выполнен в стиле хай-тек. Три металлических плафона округлой формы с оригинальной стеклянной вставкой будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 10 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 92*21*25
Вес брутто: 2,7
Объем: 0,048
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина195 мм
- Материалметалл
- Цветкоричневый, золотой