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Подвесной светильник V2770-1P Flow 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из коллекции Flow выполнен в стиле лофт. Металлический плафон округлой формы с оригинальной вставкой из матового стекла будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 39*39*29,5

Вес брутто: 1,3

Объем: 0,045

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина370 мм
  • Длина370 мм
  • Диаметр370 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветкоричневый, золотой

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