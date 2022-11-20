Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Flow выполнен в стиле лофт. Металлический плафон округлой формы с оригинальной вставкой из матового стекла будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 39*39*29,5
Вес брутто: 1,3
Объем: 0,045
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина370 мм
- Длина370 мм
- Диаметр370 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветкоричневый, золотой