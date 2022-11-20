Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из серии Brizzi в стиле лофт. Плафоны выполнены из прозрачного стекла с декорированной золотой полоской. В качестве источника освещения подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Стилизованная оплётка провода дополняет сдержанный образ светильника. Общая высота составляет 120 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет прекрасным источником света для барной или обеденной зоны.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 56*25*21
Вес брутто: 2,5
Объем: 0,029
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина165 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой