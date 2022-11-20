Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле от итальянского бренда Moderli. Сферический дизайн, плавные линии и минимализм не загромождает пространство. Контраст чёрного металлического каркаса и белого плафона дополнит любой интерьерный стиль, а светло-серый трос создаст иллюзию невесомости. Небольшой размер потолочного крепления даёт возможность разместить несколько светильников на небольшой площади. Цветовая температура в 3000к с тёплым оранжевым оттенком придаст уютную вечернюю атмосферу и подойдёт для гостиной и кухни. Высота светильника составляет 120см, рекомендуется располагать в комнатах с высокими потолками.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Световой поток 220 Lm
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 10*10*15
Вес брутто: 0,35
Объем: 0,002
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветчерный