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Подвесной светильник V2831-3PL Renate 3*LED*4,5W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник с 3-мя плафонами от итальянского бренда Moderli. Сферический дизайн, плавные линии и минимализм не загромождает пространство. Контраст чёрных металлических плафонов и белых акриловых ламп дополнит любой интерьерный стиль, а светло-серые тросы создадут иллюзию невесомости. Цветовая температура в 3000к с тёплым оранжевым оттенком придаст уютную вечернюю атмосферу и идеально подойдёт для спальни, гостиной и кухни. Общая высота светильника составляет 120см, рекомендуется располагать в комнатах с высокими потолками.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя LED
  • Световой поток 660 Lm
  • Цветовая температура 3000 K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25,5*25,5*13

Вес брутто: 1,35

Объем: 0,008

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина300 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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