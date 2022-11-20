Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник с 3-мя плафонами от итальянского бренда Moderli. Сферический дизайн, плавные линии и минимализм не загромождает пространство. Контраст чёрных металлических плафонов и белых акриловых ламп дополнит любой интерьерный стиль, а светло-серые тросы создадут иллюзию невесомости. Небольшой размер потолочного крепления даёт возможность разместить несколько светильников на небольшой площади. Цветовая температура в 3000к с тёплым оранжевым оттенком придаст уютную вечернюю атмосферу и идеально подойдёт для спальни, гостиной и кухни. Высота светильника составляет 120см, рекомендуется располагать в комнатах с высокими потолками.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя LED
- Световой поток 660 Lm
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*10*14
Вес брутто: 1,25
Объем: 0,006
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина95 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный