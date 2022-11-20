Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Albert от итальянского бренда Moderli. Плафон декорирован стилизованным отражателем медного цвета. Мощность лампы 60 Вт., площадью освещения 3 кв.м. Благодаря сдержанному дизайну светильник может дополнить интерьер в стиле индастриал. Отлично подойдёт для освещения кухни, холла и комнаты отдыха.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20,5*20,5*25
Вес брутто: 0,8
Объем: 0,011
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина155 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, золотой