Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Albert из 4-х плафонов от итальянского бренда Moderli. Плафоны декорированы стилизованным отражателем медного цвета. Мощность лампы 60 Вт., площадь освещения 10 кв.м. Благодаря сдержанному дизайну светильник может дополнить интерьер в стиле индастриал. Отлично подойдёт для освещения кухни, холла и комнаты отдыха.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 240 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 77*30*21
Вес брутто: 2,5
Объем: 0,049
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина155 мм
- Длина840 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, золотой