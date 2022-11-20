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Подвесной светильник V3035-3P Katrin 3*E14*40W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник из коллекции Katrin. Изящные матовые плафоны из стекла расположены внутри прямоугольного каркаса, мягко и равномерно рассеивая свет. Плафоны оснащены поворотным механизмом, который позволяет настраивать направление потока света. Общая мощность светильника составляет 120 Вт. Лаконичный металлический каркас черного цвета надежно крепится к потолку с помощью планки. Высота всей конструкции составляет 120 см и идеально подойдет для освещения комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 57*28*12

Вес брутто: 2,1

Объем: 0,019

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина260 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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