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Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника - фото 1Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника - фото 2Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника - фото 3

Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника

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Характеристики товара

Описание

Эффектная модель светодиодного подвеса с тремя конусными плафонами цвета хром из коллекции «Вегас» общей мощностью в 21 Вт. Все подвесы новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет, и разработаны в нескольких вариантах размера, от аккуратных одинарных до огромных и шикарных шеснадцатирожковых. Мощность каждого рожка в диодном эквиваленте 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Данная модель светильника, с тремя плафонами, способна осветить помещение площадью от 4,5 до 7 квадратных метров. Внутри плафона подвеса стоят современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Высота каждого элемента подвеса независимо регулируется, позволяя придавать светильнику индивидуальный дизайн. Для вашего удобства при выборе мы создали коллекцию в 4-х цветах, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее подвесами можно украсить: кухню, прихожую, коридор, кабинет офиса, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.

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Основные характеристики

  • Высота500/1600 мм
  • Ширина90 мм
  • Длина550 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Количество ламп3
  • Мощность21 Вт
  • Световой поток1365 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветчерный

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