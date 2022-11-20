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Подвесной светильник Вегас, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный подвес кофейного цвета, с конусным плафоном из коллекции «Вегас» мощностью в 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Данная модель светильника способна индивидуально осветить площадью от 1,5 до 2 квадратных метров. Внутри плафона подвеса стоят современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Высота подвеса регулируется от 550 до 1200 мм. Все подвесы новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет, и разработаны в нескольких вариантах размера, от аккуратных одинарных до огромных и шикарных шеснадцатирожковых. Для вашего удобства выбора мы создали коллекцию в 4-х цветах, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее подвесами можно украсить: гостиную, кухню, прихожую, спальню, кабинет, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.

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Основные характеристики

  • Высота550/1200 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина70 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Мощность7 Вт
  • Световой поток455 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветкоричневый

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