Характеристики товара
Описание
Светодиодный подвес кофейного цвета, с конусным плафоном из коллекции «Вегас» мощностью в 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Данная модель светильника способна индивидуально осветить площадью от 1,5 до 2 квадратных метров. Внутри плафона подвеса стоят современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Высота подвеса регулируется от 550 до 1200 мм. Все подвесы новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет, и разработаны в нескольких вариантах размера, от аккуратных одинарных до огромных и шикарных шеснадцатирожковых. Для вашего удобства выбора мы создали коллекцию в 4-х цветах, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее подвесами можно украсить: гостиную, кухню, прихожую, спальню, кабинет, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.
Основные характеристики
- Высота550/1200 мм
- Ширина70 мм
- Длина70 мм
- Материалметалл, полимеры
- Мощность7 Вт
- Световой поток455 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветкоричневый