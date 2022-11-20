+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подвесной светильник Ювента от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Ювента

          4.2
          Оптовая цена
          от 52 490 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подвесной светильник Ювента
          Подвесной светильник Ювента
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Церера
          Подвесной светильник Церера
          Следующий Накладной светильник Астери перфораци
          Накладной светильник Астери перфораци

          Характеристики товара

          Описание

          Ответвление от линейки «Стэрия». «Эстэлла» имеет измененный профиль и не имеет акрилового рассеивателя. Мягкость света достигается за счет удлиненных сторон, которые препятствуют прямому выходу света. Так же как и «Стэрия» может исполнятся в композициях. Используется исключительно в качестве декоративного источника света, не подходит на роль основного. Красятся в один цвет, на изображениях внутренняя сторона может казаться другого цвета из-за света лампы. Под заказ возможна покраска в 2 цвета.

          Основные характеристики

          Материал: металл, текстиль, акрил

          Источник света: лампы, Е27

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размер, мм Количество ламп Стоимость
          D500 h620 3 52490
          D500 h875 3 69800
          D800 h350 5 56350

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Lightstar Rullo White
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 15W
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Настольный светильник Аугсбург
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Стрекоза
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Raselle из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное Raselle из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Dark-S, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Dark-S
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Gunnarn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Gunnarn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Roka из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Roka из искусственного ротанга

          Другие товары из раздела светильники арт-деко оптом

          Настоящее фото товара Накладной светильник Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Бордо
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Esedra, произведённого компанией ChiedoCover
          6 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Esedra
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
          16 779 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Odeon Light Tender
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
          35 979 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Vortico Big
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex Libra, произведённого компанией ChiedoCover
          5 480 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex Libra
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Everly , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Lumion Everly
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Nostalgia, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Nostalgia
          Настоящее фото товара Люстра Gelid 4, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Gelid 4
          Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Miraggio 6