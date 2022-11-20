Подвесной светильник Zamoza by Romatti

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник Zamoza by Romatti

4.2
14 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник IC S
Подвесной светильник IC S
Следующий Подвесной светильник Christally by Romatti
Подвесной светильник Christally by Romatti

Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: Лофт

Количество источников света: 1

Материал плафона, подвесок: Металл

Материал каркаса: металл

Тип цоколя: E27 (Стандарт)

Напряжение сети: 220~240 В

Ширина: 300 см

Высота: 210 см

Цоколь: G9

Стиль: Лофт, Постмодерн


Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул СофияНастоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
8

Стул София

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ТрендНастоящее фото товара Стул Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
5

Стул Тренд

Стул Хит ДетскийНастоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover
от1 10033
1 640 ₽
8

Стул Хит Детский

Стул Тренд NETНастоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Стул Тренд NET

Стул Тренд WDНастоящее фото товара Стул Тренд WD, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
8

Стул Тренд WD

Стул Тренд CTНастоящее фото товара Стул Тренд CT, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Стул Тренд CT

Стул Троя, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
6

Стул Троя, светло-коричневый

Кресло компьютерное детское Эльза мятныйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло компьютерное детское Эльза мятный

В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела освещение по стилю

Подвесной светильник Kepler by Romatti Настоящее фото товара Подвесной светильник Kepler by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Kepler by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник BallBe by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Cipollet by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Midl by Romatti

Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
8

Настольный светильник Байсфорд

Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
5

Настольный светильник Виленген

Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Ганновер

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
от8 710
Оптовая цена
11

Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack