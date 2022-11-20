Стиль исполнения: Лофт
Количество источников света: 1
Материал плафона, подвесок: Металл
Материал каркаса: металл
Тип цоколя: E27 (Стандарт)
Напряжение сети: 220~240 В
Ширина: 300 см
Высота: 210 см
Цоколь: G9
Стиль: Лофт, Постмодерн
Стул София
Стул Стандарт
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