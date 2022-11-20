Фотография Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 2
Новинка

Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое

4.5
Оптовая цена
17 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое
Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое

4.5
17490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее
Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее
Следующий Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее
Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес30 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбелый, бежевый, коричневый
  • Максимальная нагрузка160

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной Раунд 180
Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Настоящее фото товара Кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло COMPACT
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Bo, прозрачный
Настоящее фото товара Плетеный стол Донард, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный стол Донард, черный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесное кресло Fresko-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 890 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresco Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
Настоящее фото товара Обеденная группа Giza Medison Premium, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
101 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденная группа Giza Medison Premium
Настоящее фото товара Обеденная группа Kingston, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
73 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Kingston
Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
72 490 ₽
Оптовая цена
5
Комплект мебели Jesika