Фотография Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое

4.9
Оптовая цена
25 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое
Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое
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Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое

4.9
25790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес30 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбелый, бежевый, коричневый
  • Максимальная нагрузка160

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