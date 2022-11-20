+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Каркасы столов
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подвесное кресло Двухместное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Двухместное

          4.6
          Оптовая цена
          от 31 090 ₽
          При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подвесное кресло Двухместное
          Подвесное кресло Двухместное
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Подвесное кресло Двухместное

          4.6
          31090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Шар
          Подвесное кресло Шар
          Следующий Подвесное кресло Овал
          Подвесное кресло Овал

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Ширина1400 мм
          • Высота1000 мм
          • Глубина730 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес35 кг

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Бостон
          Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Тим
          Настоящее фото товара Стол TURIN прямоугольный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол TURIN прямоугольный ажурный
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 80x40 - 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
          17 105 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница лофт Оклад 80x40 - 2000x800
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 80x40 - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
          18 370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница лофт Оклад 80x40 - 2400x900
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Mod, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 200 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Mod, велюр изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Mod, велюр тропик, произведённого компанией ChiedoCover
          6 200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Mod, велюр тропик
          Настоящее фото товара Стул Field темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 950 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Field темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Field темно-зеленый

          Другие товары из раздела подвесные кресла оптом

          Настоящее фото товара Подвесное кресло Лепесток, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          25 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесное кресло Лепесток
          Настоящее фото товара Подвесное кресло Молекула, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесное кресло Молекула
          Настоящее фото товара Подвесное кресло Шезлонг, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          47 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесное кресло Шезлонг
          Настоящее фото товара Подвесное кресло Queen, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          49 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесное кресло Queen
          Настоящее фото товара Подвесное кресло Сфера, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          22 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное кресло Сфера
          Настоящее фото товара Подвесное кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
          8 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесное кресло "Круглое" с ротангом
          Настоящее фото товара Стоячее кресло "Maxi" ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          36 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стоячее кресло "Maxi" ротанг
          Настоящее фото товара Кресло подвесное "Maxi" ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          39 200 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное "Maxi" ротанг
          Настоящее фото товара Кресло "Улей" на подставке ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          23 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло "Улей" на подставке ротанг
          Настоящее фото товара Кресло подвесное "Улей" ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          27 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло подвесное "Улей" ротанг