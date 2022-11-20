Фотография Подвесное кресло Fresco Grande 2XL от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 3
Новинка

Подвесное кресло Fresco Grande 2XL

4.7
Оптовая цена
35 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Подвесное кресло Fresco Grande 2XL

4.7
35390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Следующий Обеденная группа Giza Medison Premium
Обеденная группа Giza Medison Premium

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина1350 мм
  • Вес55 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбелый, бежевый, коричневый
  • Максимальная нагрузка300

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
2 450 ₽
Оптовая цена
5
Стул уличный из реек сосны, темный
Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-12
Настоящее фото товара Стол SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол SIESTA2
Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маллин, велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Кано, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул алюминиевый Кано, бордо

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Обеденная группа Kingston, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
73 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Kingston
Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
72 490 ₽
Оптовая цена
5
Комплект мебели Jesika
Настоящее фото товара Лаунж зона Milan, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
218 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Лаунж зона Milan
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк светлый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк желто-коричневый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк желто-коричневый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк красный патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-19%
4 090 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой