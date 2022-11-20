Фотография Подвесное кресло Fresko-L, среднее от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Подвесное кресло Fresko-L, среднее

4.3
Оптовая цена
20 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Подвесное кресло Fresko-L, среднее
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Подвесное кресло Fresko-L, среднее

4.3
20790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес30 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбелый, бежевый, коричневый
  • Максимальная нагрузка160

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