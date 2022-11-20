Фотография Подвесное кресло Fresko-XL, большое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 3
Новинка

Подвесное кресло Fresko-XL, большое

4.6
Оптовая цена
23 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Подвесное кресло Fresko-XL, большое
Подвесное кресло Fresko-XL, большое
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Подвесное кресло Fresko-XL, большое

4.6
23490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Следующий Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Подвесное кресло Bueno Grande 2XL

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1050 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес30 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбелый, бежевый, коричневый
  • Максимальная нагрузка160

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 01 золотой, произведённого компанией ChiedoCover
740 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 01 золотой
Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
18 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол TURIN квадратный ажурный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Amelie Standard, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Amelie Standard, оранжевый
Настоящее фото товара Кресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Версаль
Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Тони, гобелен синий

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresco Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
Настоящее фото товара Обеденная группа Giza Medison Premium, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
101 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденная группа Giza Medison Premium
Настоящее фото товара Обеденная группа Kingston, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
73 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Kingston
Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
72 490 ₽
Оптовая цена
5
Комплект мебели Jesika
Настоящее фото товара Лаунж зона Milan, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
218 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Лаунж зона Milan
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк светлый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк желто-коричневый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк желто-коричневый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина