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          Фотография Подвесное кресло Капля от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Капля

          5
          Оптовая цена
          от 23 590 ₽
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          Подвесное кресло Капля

          5
          23590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина1000 мм
          • Глубина730 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес25 кг
          • Высота1100 мм

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