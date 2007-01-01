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Подвесное кресло-кокон Kora

Артикул: CH-073-803
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1860 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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Подвесное кресло-кокон Kora
Подвесное кресло-кокон Kora
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