Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1160 мм
- Глубина750 мм
- Высота1860 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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