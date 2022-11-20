Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина960 мм
- Вес30 кг
- Материалшпон
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка160 кг
- Цветчерный
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