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Подвесное кресло-кокон Semera, эбеновое дерево - фото 1Подвесное кресло-кокон Semera, эбеновое дерево - фото 2

Подвесное кресло-кокон Semera, эбеновое дерево

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина960 мм
  • Вес30 кг
  • Материалшпон
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Цветчерный

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