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          Фотография Подвесное кресло Лепесток от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Лепесток

          4.3
          Оптовая цена
          от 25 390 ₽
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          Подвесное кресло Лепесток

          4.3
          25390 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина800 мм
          • Высота1300 мм
          • Глубина750 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес25 кг

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