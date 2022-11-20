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Подвесное кресло Marbella белое - фото 1Подвесное кресло Marbella белое - фото 2

Подвесное кресло Marbella белое

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1100 мм
  • Вес35 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбелый

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