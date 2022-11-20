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          Фотография Подвесное кресло Овал от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Овал

          4.7
          Оптовая цена
          от 25 390 ₽
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          Подвесное кресло Овал

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          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина750/850 мм
          • Высота1200 мм
          • Глубина730 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес25 кг

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