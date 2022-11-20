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          Фотография Подвесное кресло Queen от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Queen

          4.6
          Оптовая цена
          от 49 790 ₽
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          Подвесное кресло Queen

          4.6
          49790 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина1650 мм
          • Высота1250 мм
          • Глубина730 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес45 кг

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