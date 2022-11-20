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          Фотография Подвесное кресло Шезлонг от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подвесное кресло Шезлонг

          4.6
          Оптовая цена
          от 47 590 ₽
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          Подвесное кресло Шезлонг

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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина750 мм
          • Высота1250 мм
          • Глубина1550 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес30 кг

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